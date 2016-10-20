В Тернополе задержанный съел фотографию из своего паспорта

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, сообщение о краже возле одного из торговых центров города поступило утром 19 октября.

Неизвестный мужчина украл у тернополянина 1800 гривен. Потерпевший описал преступника. Следовательно, полицейские разыскали подозреваемого на железнодорожном вокзале. Мужчина уже садился в поезд, чтобы покинуть город.

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Подозреваемого доставили в отделение полиции. Оказалось, что у него поддельный паспорт. В какой-то момент мужчина пожаловался на плохое самочувствие и тайком съел фотографию из документа. Несмотря на это, полицейские установили личность задержанного. Им оказался 44-летний мужчина, находящийся в розыске за кражу мобильных телефонов.

По факту кражи начато уголовное производство.