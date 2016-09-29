Кот во главе стада ягнят стал звездой интернета (видео)
14:26, 29 сентября 2016Курьёзы
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Кот по имени Стив из Новой Зеландии прославился, возглавив стадо ягнят.
Ягнята признали кота Стива своим лидером / Фото instagram.com/amanda_whitlock
Рыжий кот завел дружбу с барашками, когда ему было восемь месяцев. Хозяева занесли домой ягнят, чтобы они не замерзли, пишет Meduza.
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Позже хозяйка с удивлением заметила, что ягнята не просто играются вместе с котом, а и признают его своим лидером: ходят туда, куда идет он.
После того, как девушка разместила совместное фото животных, кот стал звездой интернета и местной знаменитостью.
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