Быстрее ветра: в Германии самолет улетел без пассажиров

Самолет компании Eurowings вылетел из аэропорта в Дюссельдорфе, оставив на взлетной полосе несколько десятков пассажиров, сообщает РБК со ссылкой на издание WDR.

Читайте такжеВ Швеции бастуют пилоты: большинство рейсов отменили (фото)

"Инцидент произошел вечером в пятницу. Как рассказали в авиакомпании, пилот самолета, который прибыл в Дюссельдорф с опозданием, принял решение вылететь без 72 пассажиров, так как ему нужно было успеть до 22:00 - с этого времени начинает действовать запрет на ночные полеты", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, некоторых пассажиров перевезли в пункт назначения - Дрезден - на автобусах. Другие остались в гостиницах и вылетели в субботу.

На борт попали 40 человек, ехавших в одном автобусе из аэропорта до самолета. Издание утверждает, что на взлетно-посадочной полосе остались 90 клиентов из другого автобуса, при этом их багаж уже находился в самолете. Для того, чтобы успокоить пассажиров и защитить от них персонал, на место прибыли десять сотрудников полиции.