В Украине сегодня - свадебный бум

Влюбленные видят своеобразную мистику в том, чтобы пожениться 8.08.08. Астрологи подсчитали, что пары, которые заключат брак в этот день, будут жить вместе 18 лет. Их отношения будут сложными и напряженными, однако жизнь - насыщенной и динамичной.

Работники же рагса никакой мистики в этой дате не усматривают. А такое количество заявок на роспись объясняют пятницей. Впрочем, такой же ажиотаж был и прошлым летом. Лишь пожениться 7.07.07 заявление надо было подавать еще в феврале.

ICTV