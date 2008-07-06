Семья бин Ладена хочет купить футбольный клуб "Ньюкасл"

Строительная компания, принадлежащая семье Осамы бин Ладена, хочет купить английский футбольный клуб "Ньюкасл".

Стоимость сделки – триста миллионов фунтов, сообщает "Ивнинг Стандарт". Кроме того, компания готова реконструировать стадион "Сейнт Джеймс Парк" и обустроить территорию, прилегающую к арене.

Семья Бин Ладена официально отстранилась от основателя "Аль Каиды" еще задолго до теракта 11 сентября 2001-го года.

Стоит добавить, что владелец "Ньюкасла" Майк Эшли отказался комментировать ситуацию с продажей клуба.

Эхо Москвы