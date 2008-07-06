Семья бин Ладена хочет купить футбольный клуб "Ньюкасл"
15:51, 06 июля 2008Курьёзы
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Стоимость сделки – 300 млн. фунтов
Строительная компания, принадлежащая семье Осамы бин Ладена, хочет купить английский футбольный клуб "Ньюкасл".
Стоимость сделки – триста миллионов фунтов, сообщает "Ивнинг Стандарт". Кроме того, компания готова реконструировать стадион "Сейнт Джеймс Парк" и обустроить территорию, прилегающую к арене.
Семья Бин Ладена официально отстранилась от основателя "Аль Каиды" еще задолго до теракта 11 сентября 2001-го года.
Стоит добавить, что владелец "Ньюкасла" Майк Эшли отказался комментировать ситуацию с продажей клуба.
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