Подросток "хакнул" аккаунт директора ЦРУ - СМИ

Имя подростка не оглашается. Подозревается, что именно он скрывался под прозвищем Cracka. Тем не менее, сам задержанный этот факт отрицает.

В настоящее время после ареста подозреваемого отпустили под залог, так как из-за его возраста пока не было определено какие именно обвинения подозреваемому будут предъявлены, пишет Gazeta.ru.

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По словам одного из чиновников США, специалисты по кибербезопасности в ЦРУ были поражены тем, насколько хакеру удалось незаметно провести взлом и «замести следы».