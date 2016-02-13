Подросток "хакнул" аккаунт директора ЦРУ - СМИ
00:45, 13 февраля 2016Курьёзы
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В Великобритании задержали хакера подросткового возраста, который вероятно стоит за взломом аккаунта директора ЦРУ Джона Бреннона, сообщает CNN.
Во взломе аккаунта директора ЦРУ подозревают подростка / xakep.ru
Имя подростка не оглашается. Подозревается, что именно он скрывался под прозвищем Cracka. Тем не менее, сам задержанный этот факт отрицает.
В настоящее время после ареста подозреваемого отпустили под залог, так как из-за его возраста пока не было определено какие именно обвинения подозреваемому будут предъявлены, пишет Gazeta.ru.
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По словам одного из чиновников США, специалисты по кибербезопасности в ЦРУ были поражены тем, насколько хакеру удалось незаметно провести взлом и «замести следы».
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