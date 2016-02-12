Испанец оштрафован за шесть лет отсутствия на рабочем месте

Отсутствие Хоакина Гарсии было замечено лишь после того, как он должен был получить премию за 20-летнюю службу, передает Би-би-си. Хоакину Гарсии выплачивали более $30 тыс. в год в компании по водоснабжению, находившейся в ведении местных властей в городе Кадис на юго-востоке страны.

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В суде стало известно, что начальник компании не видел его в течение нескольких лет, хотя его офис находился напротив кабинета Гарсии.

В компании по водоснабжению считали, что за его работой следят местные власти, а те в свою очередь были убеждены в том, что все наоборот.

Сам Гарсия отрицает обвинения и утверждает, что каждый день приходил на работу, но ему просто было нечего там делать, пишет Independent. Поэтому в основном он предавался чтению философии Спинозы.

Тем не менее, суд встал на сторону властей и приговорил его к штрафу, который составляет годовую зарплату служащего после выплаты налогов.