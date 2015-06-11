Австрийский бордель в знак протеста предложил клиентам бесплатные услуги
Владелец одного из самых популярных легальных борделей Зальцбурга Герман Мюллер объявил о специальном предложении для своих клиентов - все желающие смогут воспользоваться услугами работниц заведения бесплатно.
Также посетителям заведения ничего не будут стоить заказанные там напитки. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Local.
На этот шаг Мюллер пошел в знак протеста против «несправедливого налогообложения».
«Мне надоело быть сутенером налоговой службы (...) За последние десять лет я потратил на уплату налогов около пяти миллионов евро. Проблема в том, что налоговая служба хочет еще и еще и они никак не борются с незаконными притонами и уличной проституцией», — заявил Мюллер.
По его словам, акция протеста стартовала в начале лета и продлится от четырех до восьми недель. Мюллер заверил, что на доходах девушек это никак не скажется — они получают зарплату из кармана бизнесмена.
Мюллер пояснил, что компенсирует отсутствие прибыли от борделя доходами от других своих заведений, а на время специальной акции, по его словам, публичному дому не придется платить налоги. Он особенно подчеркнул, что отвергает любые обвинения в уклонении от уплаты налогов и торговле людьми.
Читайте такжеВ Риме может появиться Квартал красных фонарейКак отмечают местные СМИ, новость о бесплатных услугах в борделе Мюллера распространилась по городу «как дикий огонь», а у дверей заведения выстроились очереди желающих туда попасть.
Проституция в Австрии является легальным видом деятельности. Однако закон строго регулирует места и время работы представителей этой профессии. Кроме того, они обязаны регулярно проходить медобследование. С июля 2014 года австрийских проституток обязали платить подоходный налог.
Как ранее сообщал УНИАН, первый в мире музей проституции «Секреты квартала красных фонарей» 6 февраля 2014 года открылся для посетителей в Амстердаме.