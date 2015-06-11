Австрийский бордель в знак протеста предложил клиентам бесплатные услуги

Также посетителям заведения ничего не будут стоить заказанные там напитки. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Local.

На этот шаг Мюллер пошел в знак протеста против «несправедливого налогообложения».

«Мне надоело быть сутенером налоговой службы (...) За последние десять лет я потратил на уплату налогов около пяти миллионов евро. Проблема в том, что налоговая служба хочет еще и еще и они никак не борются с незаконными притонами и уличной проституцией», — заявил Мюллер.

По его словам, акция протеста стартовала в начале лета и продлится от четырех до восьми недель. Мюллер заверил, что на доходах девушек это никак не скажется — они получают зарплату из кармана бизнесмена.

Мюллер пояснил, что компенсирует отсутствие прибыли от борделя доходами от других своих заведений, а на время специальной акции, по его словам, публичному дому не придется платить налоги. Он особенно подчеркнул, что отвергает любые обвинения в уклонении от уплаты налогов и торговле людьми.

Читайте такжеВ Риме может появиться Квартал красных фонарейКак отмечают местные СМИ, новость о бесплатных услугах в борделе Мюллера распространилась по городу «как дикий огонь», а у дверей заведения выстроились очереди желающих туда попасть.

Проституция в Австрии является легальным видом деятельности. Однако закон строго регулирует места и время работы представителей этой профессии. Кроме того, они обязаны регулярно проходить медобследование. С июля 2014 года австрийских проституток обязали платить подоходный налог.

Как ранее сообщал УНИАН, первый в мире музей проституции «Секреты квартала красных фонарей» 6 февраля 2014 года открылся для посетителей в Амстердаме.