Хотите отобедать с самым богатым человеком в мире?

Приглашение отобедать с самым богатым человеком в мире – американцем Уорреном Баффетом выставлено на торги в интернет-аукционе eBay.

Ставки начинаются от 25 тысяч долларов, передает Эхо Москвы. Имя победителя будет названо в пятницу вечером, а сам обед состоится в одном из ресторанов Нью-Йорка.

В прошлом году два бизнесмена купили право пообедать с Баффетом за 650 тысяч долларов.

Американский инвестор Уоррен Баффет - самый богатый человек планеты, обладающий состоянием в 62 миллиарда долларов, по оценкам Forbes.

За прошлый год У.Баффет, благодаря 25-процентному росту акций его инвестиционной компании Berkshire Hathaway, увеличил свое состояние на 10 млрд. долл.