Хотите отобедать с самым богатым человеком в мире?
08:40, 23 июня 2008Курьёзы
725 0
Ставки начинаются от 25 тысяч долларов
|Уоррен Баффет
Ставки начинаются от 25 тысяч долларов, передает Эхо Москвы. Имя победителя будет названо в пятницу вечером, а сам обед состоится в одном из ресторанов Нью-Йорка.
В прошлом году два бизнесмена купили право пообедать с Баффетом за 650 тысяч долларов.
|Уоррен Баффет
Американский инвестор Уоррен Баффет - самый богатый человек планеты, обладающий состоянием в 62 миллиарда долларов, по оценкам Forbes.
За прошлый год У.Баффет, благодаря 25-процентному росту акций его инвестиционной компании Berkshire Hathaway, увеличил свое состояние на 10 млрд. долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter