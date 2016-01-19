В Калининграде засыпали песком бесплатную снежную горку, чтобы дети катались на платной
Повысить посещаемость платной горки для катания на санках в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда решили, засыпав стоящую рядом бесплатную горку песком.
«Рядом осталась платная горка, огороженная забором. Прокатиться на ней один раз стоит 50 рублей», — сообщает газета «Вечерний трамвай».
В администрации парка FlashNord пояснили, что бесплатная горка образована стихийно и не соответствует всем требованиям безопасности, потому что в конце спуска расположен ручей и деревья.
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В то же время, огороженная платная трасса для санок и снегокатов специально оборудована для катания. В оборудование горки администрация парка вложила порядка 2 миллионов рублей, которые до сих пор не окупились.
Жители города отмечают, что уже много лет катаются на стихийной горке. В архивах есть даже довоенные фотографии, где на ней катаются жители Кёнигсберга.