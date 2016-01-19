В Калининграде засыпали песком бесплатную снежную горку, чтобы дети катались на платной

12:40, 19 января 2016
Курьёзы
3305

Повысить посещаемость платной горки для катания на санках в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда решили, засыпав стоящую рядом бесплатную горку песком.

горка / trunov-dmitry.livejournal.com

«Рядом осталась платная горка, огороженная забором. Прокатиться на ней один раз стоит 50 рублей», — сообщает газета «Вечерний трамвай».

В администрации парка FlashNord пояснили, что бесплатная горка образована стихийно и не соответствует всем требованиям безопасности, потому что в конце спуска расположен ручей и деревья.

Читайте такжеОккупационная власть предложила крымчанам новое имя для детей - "Генератор"

В то же время, огороженная платная трасса для санок и снегокатов специально оборудована для катания. В оборудование горки администрация парка вложила порядка 2 миллионов рублей, которые до сих пор не окупились.

Жители города отмечают, что уже много лет катаются на стихийной горке. В архивах есть даже довоенные фотографии, где на ней катаются жители Кёнигсберга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter