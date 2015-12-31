В России "оживший" в морге мужчина вернулся к собутыльникам допивать водку

Об этом рассказывает издание "Хасанские вести".

Так, компания любителей водки собралась вместе, но в какой-то момент один из собутыльников упал замертво, безумно напугав своих пьяных приятелей. После приезда полиции и медиков тело "умершего" увезли в местный морг.

"Глубокой ночью, когда женщина-сторож проводила свой обычный обход, она услышала стук в дверь холодильника", - отметил представитель правоохранительных органов. Поскольку открывать дверь холодильника у сторожа не было полномочий, она позвонила в "скорую" и, рассказав о случившемся, попросила медиков открыть холодильник и посмотреть, что там может стучать. В ответ на это медики, все же вызвали полицию, хоть и не полность поверили словам сторожа.

Читайте такжеСаратовская деревня, где перевернулась фура с водкой, празднует уже неделю (видео)

Когда сотрудники полиции открыли холодильник, на них бросился "труп", который они сами недавно туда привезли.

"В ту ночь местный морг был заполнен до отказа, тела лежали не только на стеллажах, но и на полу холодильника, куда и определили нашего «усопшего» героя. В какой-то момент мужчина очнулся, сам не понимая где. Было очень темно и холодно. Плюс мозг затуманивал алкоголь. В темноте он нащупал чьи-то абсолютно холодные конечности и в страхе бросился к двери. Но та была заперта. Тогда мужчина стал барабанить в дверь что было силы", - отметили в полиции.

Сразу после того, как "оживший труп" отпустили, он отправился к своим приятелям-собутыльникам, которые в это время уже устроили по нему поминки. Первый же, кто открыл ему дверь, упал в обморок. Тем не менее, эта история не заставила пострадавшего бросить пить, добавили в полиции.