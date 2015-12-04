Зоопарк Лондона пригласил желающих поужинать и переночевать в вольере со львом

Заявки принимаются уже сейчас, пишет "Моя планета". В настоящее время строительство нового вольера для львов, в котором будут размещены гостевые домики, пока продолжается, ожидается, что первые посетители смогут заехать в него в мае будущего года. Билеты начнут продавать уже в субботу.

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Тур будет включать в себя роскошный ужин и ночевку в гостевом домике, в котором львы будут находиться совсем рядом с посетителями (но, естественно, не настолько, чтобы им угрожала опасность). Кроме того, утром вы сможете посмотреть на других животных до официального открытия зоопарка, то есть толпы посетителей вам не будут мешать.

Удовольствие стоит 523 евро на двоих. Всего в домике будет девять приватных гостевых домиков с со специальной оградой.

Азиатские львы в большинстве своем обитают в заповедном Гирском лесу в индийском Гуджарате. За 5 лет их популяция выросла на 27% - с 411 особей до 523.