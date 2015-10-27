В Италии восстановили принятую уборщиками за мусор выставку

Летиция Рагалья, директор зала "Музеон", в котором проходит выставка, сказала, что инцидент помог привлечь внимание людей к современному искусству и послужил основой для хорошей дискуссии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. "Обсуждение случившегося показывает, что искусство по-прежнему может вызывать у людей большой интерес и даже раздражать их", - отметила Летиция Рагалья.

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Сотрудники "Музеона" разыскали детали инсталляции на помойке и быстро восстановили экспозицию. Она будет открыта до 22 ноября. Авторы инсталляции Сара Гольдшмейд и Элеонора Чиари выразили неудовольствие по поводу происшествия с уборщиками: "То, что произошло, очень плохо. Немыслимо, чтобы инсталляция оказалась в мусорном ведре".

По замыслу художников, инсталляция "Куда бы пойти сегодня потанцевать?" должна была напомнить об идеологии общества потребления, но уборщики приняли ее за остатки бурной вечеринки и вынесли на помойку 25 октября.

"Музеон" в Больцано уже не впервые оказывается в центре скандала. В 2006 году из его зала на время был принудительно убран "патриотический унитаз" - экспонат, который играл гимн Италии и самостоятельно спускал воду при приближении зрителей. После суда его вернули на место.

В 2008 году в его зале была выставлена деревянная скульптура немецкого художника Мартина Киппенбергера - распятая на кресте лягушка, которая в одной лапе держит пивную кружку, а в другой - яйцо. Папа Римский Бенедикт XVI назвал статуэтку кощунственной и попросил убрать ее из экспозиции музея, однако этого не сделали.