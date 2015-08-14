В России полуголого мужчину примотали к машине скотчем и возили по городу
21:02, 14 августа 2015Курьёзы
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Жители Новокузнецка Кемеровской области примотали полураздетого мужчину скотчем к задней двери автомобиля и в таком виде возили по городу.
На мужчину надели шапку-ушанку и солнцезащитные очки / frant.me
На YouTube опубликовано видео, на котором показана подготовка к такой поездке и само путешествие по городу. Мужчину на спор примотали к машине несколькими рулонами скотча, оставив свободной только его голову. На мужчину надели шапку-ушанку и солнцезащитные очки, а к ноге приклеили флаг России.
Как сообщили местные СМИ, мужчина, который ехал по городу примотанным к автомобилю, участвовал в проекте "Стрейтинг", участники которого на спор выполняют различные задания.
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