В России полуголого мужчину примотали к машине скотчем и возили по городу

На YouTube опубликовано видео, на котором показана подготовка к такой поездке и само путешествие по городу. Мужчину на спор примотали к машине несколькими рулонами скотча, оставив свободной только его голову. На мужчину надели шапку-ушанку и солнцезащитные очки, а к ноге приклеили флаг России.

Как сообщили местные СМИ, мужчина, который ехал по городу примотанным к автомобилю, участвовал в проекте "Стрейтинг", участники которого на спор выполняют различные задания.