В России ребенка назвали Крым

В Ленинском районе Екатеринбурга был зарегистрирован мальчик — Крым Александрович, передают "Известия".

В то же время в России за последние 3 года появилось несколько девочек с именем Олимпиада: пять - в Питере, две - в Краснодарском крае и еще одна - в Нижнем Новгороде.

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Кроме того, россияне поддерживают западный тренд и называют своих детей в честь персонажей культового цикла романов-фэнтези Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и столь же успешного сериала на основе этого произведения «Игра престолов». В московском регионе сегодня зарегистрировано восемь девочек, а в Санкт-Петербурге - четыре, которых назвали именем Арья (так зовут одну из главных героинь истории Семи Королевств).

Как ранее сообщал УНИАН, глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров считает, что президент РФ Путин во время визита в Крым озвучил ряд аргументов для торга за аннексированный полуостров.