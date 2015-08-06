В России хотят создать международный трибунал по действиям США во Вьетнамской войне

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«В 75-ом году закончилась почти десятилетняя война, противозаконная, кстати, Соединенных Штатов с Вьетнамом. Там не просто были большие жертвы. Здесь никакой войны никто никому не объявлял. 10 лет они терзали Вьетнам, использовали там пытки, лагеря, сжигали людей заживо напалмом. Вскоре после этого крупнейшими мыслителями Запада был создан такой моральный трибунал общественный, где об этом говорилось. К сожалению, этот моральный трибунал не стал трибуналом юридическим», - рассказал Климов.

Он отметил, что используя наработки, сделанные ранее, вполне перспективно было организовать трибунал и по этим событиям.

«Там, ещё раз повторю, жертв было намного больше. И это было сделано не в связи со Второй мировой войной. Здесь очевидна была агрессия», - отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее УНИАН сообщал, что Российская власть считает необходимым провести международный трибунал по атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. При этом Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала в расследовании по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

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Справка: Война во Вьетнаме — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Она началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в войну был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники (военный блок СЕАТО), выступавшие на стороне дружественного им южновьетнамского режима. Все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х годов и до 1975 года, известны как Вторая Индокитайская война.