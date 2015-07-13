В Израиле вор вернул камни от римской катапульты
20:26, 13 июля 2015Курьёзы
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В Израиле неизвестный вернул музею два камня от римской катапульты, украденные 20 лет назад.
В записке было сказано, что камни были украдены во время раскопок / port-folio.org
Камни были оставлены в мешке у дверей музея, передает Би-би-си. Их сопровождала записка охваченного раскаянием вора.
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В записке было сказано, что камни были украдены во время раскопок древнего еврейского города Гамла, который осаждали римские войска в первом веке н.э.
Вор также написал, не вдаваясь в детали, что эти камни принесли ему "одни лишь проблемы".
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