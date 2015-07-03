Пленку с пузырьками лишат ее самого популярного свойства

Создатель легендарной "пузырчатой" пленки, компания Sealed Air Corp. (США), усилила ее, изменив состав, пишет Новое Время со ссылкой на The Wall Street Journal.

Разработчик пояснил инновацию экономическими причинами. Новая версия защитного материала будет производиться в виде тонких листов из гибкого, но более устойчивого. Пузырьки воздуха будут создаваться уже перевозчиком при помощи спецнасоса. По мнению инженеров, крупные компании смогут благодаря этому сэкономить на складских помещениях.

Как известно, "пузырчатая" пленка стала своеобразным культурным феноменом - лопание пузырьков ассоциируется с расслаблением и высоким уровнем наслаждения. В интернете зачастую можно встретить объявления о продаже этого материала для любителей "полопать", а покупатели гаджетов зачастую лопают пузырьки на пленке от купленного устройства.