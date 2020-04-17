В Бразилии во время эпидемии коронавируса молодоженам предлагают жениться в собственном авто (видео)

Контакты между людьми были сведены к минимуму, а родственники поздравляют молодоженов по видеосвязи.

В Бразилии во время эпидемии коронавируса нашли необычный способ проводить брачные церемонии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Один из Загсов Рио-де-Жанейро вызвался расписывать молодоженов, которые не выходили из собственного авто. Документы невесты передают в специальное окошко - поэтому контакты между людьми сведены к минимуму, а родственники поздравляют молодоженов по видеосвязи.

Как сообщал УНИАН, в Израиле житель одной из многоэтажек с балкона снял свадебную церемонию прямо посреди внутреннего двора.

Невеста в белом платье, жених в костюме и с десяток гостей. Из того, что можно разглядеть на видео – они в масках и перчатках.