В Бразилии во время эпидемии коронавируса молодоженам предлагают жениться в собственном авто (видео)
11:07, 17 апреля 2020Курьёзы
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Контакты между людьми были сведены к минимуму, а родственники поздравляют молодоженов по видеосвязи.
Скриншот из видео
В Бразилии во время эпидемии коронавируса нашли необычный способ проводить брачные церемонии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Один из Загсов Рио-де-Жанейро вызвался расписывать молодоженов, которые не выходили из собственного авто. Документы невесты передают в специальное окошко - поэтому контакты между людьми сведены к минимуму, а родственники поздравляют молодоженов по видеосвязи.
Как сообщал УНИАН, в Израиле житель одной из многоэтажек с балкона снял свадебную церемонию прямо посреди внутреннего двора.
Невеста в белом платье, жених в костюме и с десяток гостей. Из того, что можно разглядеть на видео – они в масках и перчатках.
В Бразилии во время эпидемии коронавирус молодоженам предлагают жениться в собственном авто
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