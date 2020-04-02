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В Израиле свадебную церемонию провели во внутреннем дворике среди многоэтажек (видео)

10:37, 02 апреля 2020
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Невеста в белом платье, жених в костюме и с десяток гостей. Из того, что можно разглядеть на видео – они в масках и перчатках.

Ранее в Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на бракосочетание явилась его первая супруга.

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