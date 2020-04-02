В Израиле свадебную церемонию провели во внутреннем дворике среди многоэтажек (видео)
10:37, 02 апреля 2020Курьёзы
169 0
На свадьбе присутствовали невеста в белом платье, жених в костюме и с десяток гостей.
В Израиле житель одной из многоэтажек с балкона снял на видео свадебную церемонию прямо посреди внутреннего двора.
Читайте такжеВ Польше мужчина три дня жил в машино из-за страха заразит родных COVID-19
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Невеста в белом платье, жених в костюме и с десяток гостей. Из того, что можно разглядеть на видео – они в масках и перчатках.
Ранее в Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на бракосочетание явилась его первая супруга.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter