В Израиле свадебную церемонию провели во внутреннем дворике среди многоэтажек (видео)

На свадьбе присутствовали невеста в белом платье, жених в костюме и с десяток гостей.

В Израиле житель одной из многоэтажек с балкона снял на видео свадебную церемонию прямо посреди внутреннего двора.

Читайте такжеВ Польше мужчина три дня жил в машино из-за страха заразит родных COVID-19

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Невеста в белом платье, жених в костюме и с десяток гостей. Из того, что можно разглядеть на видео – они в масках и перчатках.

Ранее в Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на бракосочетание явилась его первая супруга.