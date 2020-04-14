Пара в Англии устроила "исторические" прогулки во время карантина (фоторепортаж)

Британский костюмер Изабелла утверждает, что одежду приходится "проветривать", поскольку все публичные мероприятия отменены.

45-летняя костюмер Изабелла Питчер вместе со своим мужем Лукасом ежедневно прогуливаются в историческом наряде в небольшом поселке английского графства Бакингемшир, опустевшего из-за карантина.

Об этом сообщает BBC.

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По словам женщины, одежда нуждалась в «проветривании», поскольку много публичных мероприятий, где их планировали использовать, отменили из-за пандемии коронавируса.

Также Изабелла проводит в соцсетях викторину, прося жителей назвать эпоху. Она утверждает, что во время прогулок некоторые из односельчан «начали махать руками и ждать нас».

«За последнюю неделю мы встретили больше жителей, чем за последний год проживания здесь... с соблюдением социальной дистанции, конечно», – поделилась англичанка.

Миссис Питчер подытожила, что такие прогулки «поднимают настроение, и приятно видеть, что люди получают от этого удовольствие, и в этом тоже есть образовательная ценность».

Как сообщал УНИАН, британский турист сбежал в горы из-за пандемии коронавируса и начал вести себя агрессивно в отношении местных жителей.