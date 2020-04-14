Британец сбежал от коронавируса в горы и "одичал" (видео)

60-летний фермер поинтересовался, почему группа людей в палатках нарушила требования самоизоляции, и получил неадекватный ответ.

Британский турист сбежал в горы из-за пандемии коронавируса и начал вести себя агрессивно по отношению к местным жителям.

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Видео, на котором запечатлен британец, нападающий на фермера с палкой, опубликовало издание The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в национальном парке Сноудония на севере Уэльса. 60-летний фермер поинтересовался, почему группа людей в палатках нарушила требования самоизоляции, покинув свои дома в городе Халл. Также известно, что накануне туристы разожгли костер и оставили после себя мусор.

Впоследствии на место прибыли полицейские и порекомендовали путешественникам вернуться на место жительства.

Как сообщал УНИАН, российский путешественник Александр Норко сбежал от коронавируса в лес и умер от отравления корнями цикуты.

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