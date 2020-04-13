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В Индии придумали оригинальное наказание для нарушителей карантина (фото)

17:50, 13 апреля 2020
Курьёзы
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REUTERS

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Об этом в Twitter сообщает канал ANI.

Согласно данным, инцидент произошел в городе Ришикеш, штат Уттаракханд, где зарегистрировано уже 35 случаев заражения коронавирусом.

Десять иностранцев, которых поймали, прогуливались по берегу реки Ганг. За это нарушение их заставили 500 раз написать «Я не следовал правилам изоляции, извините».

Туристов оригинально наказали за нарушение карантина / Фото: скриншот

Напомним, на севере Индии в штате Пенджаб из-за уменьшения загрязнения воздуха Гималайский хребет стало видно на расстоянии более 160 км.

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