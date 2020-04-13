В Индии придумали оригинальное наказание для нарушителей карантина (фото)

В Индии туристов заставили 500 раз извиниться за нарушение карантина.

В Индии нарушивших правила карантина туристов заставили 500 раз письменно извиниться.

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Об этом в Twitter сообщает канал ANI.

Согласно данным, инцидент произошел в городе Ришикеш, штат Уттаракханд, где зарегистрировано уже 35 случаев заражения коронавирусом.

Десять иностранцев, которых поймали, прогуливались по берегу реки Ганг. За это нарушение их заставили 500 раз написать «Я не следовал правилам изоляции, извините».

Напомним, на севере Индии в штате Пенджаб из-за уменьшения загрязнения воздуха Гималайский хребет стало видно на расстоянии более 160 км.

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