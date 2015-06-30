"Дисней" запретила палки для селфи в своих парках - BBC

Компания "Дисней" из соображений безопасности запретила посетителям своих парков развлечений использовать палки для селфи.

Как сообщила компания, моноподы ранее уже запретили на аттракционах, а теперь посетителей попросят не приносить их в парки вообще, сообщает BBC Украина.

Эти устройства предназначены для того, чтобы фотографировать себя с небольшого расстояния, но существуют опасения, что кто-то может случайно ударить этой палкой другого человека и травмировать его.

Палки для селфи вызывают "все большую тревогу за наших гостей и актеров", сказал ВВС представитель "Дисней".

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Запрет вступает в силу в диснеевских парках США со вторника.

Париж и Гонконг последуют этому примеру в среду.

Моноподы также угрожают безопасности на аттракционах, поскольку выступают за пределы вагонов и могут удариться об механизм.

Ранее компания Apple запретила использовать это устройство посетителям ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая состоялась в США в июне.