В парках Москвы может появиться прокат палок для селфи

В московских парках намерены сдавать в аренду посетителям палки для селфи. Об этом сообщили порталу M24.ru в администрациях нескольких парков, передает Lenta.ru.

В пресс-службе парка «Кузьминки-Люблино» рассказали, что прокат палок для селфи могут запустить уже на майских праздниках. При этом там затруднились уточнить, сколько может стоить услуга, но предположили, что это будет не дороже 100 рублей.

Директор «Сокольников» Андрей Лапшин также намерен реализовать эту идею. При этом он планирует сначала попробовать наладить прокат в пилотном режиме, поскольку есть риск, что услуга не будет пользоваться популярностью.

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По словам директора парка Горького Ольги Захаровой, над идеей проката стоит подумать, однако есть затруднения с его окупаемостью. «В аренду имеет смысл давать то, что купить сложно, потому что дорого. Есть опасность, что если сдавать ее напрокат, то палка может быстро сломаться. Если устройство стоит тысячу рублей, то придется брать с посетителей такую же сумму залога. Сама аренда может стоить 50 рублей. Таким образом, чтобы окупить затраты, ее в аренду должно взять 20 человек. Если она сломается раньше, это будет нерентабельно», — отметила Захарова.

Палка, или штатив для селфи – это популярный аксессуар, позволяющий сделать фото со смартфона на расстоянии. В учреждениях культуры к нововведению относятся неодобрительно. Так, ряд крупнейших музеев в США, Европе и Китае запретил использование штативов, объяснив это заботой о сохранности коллекции музеев и безопасности посетителей. При этом запрещены только приспособления для съемки, а не сами селфи.

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В России к запрету присоединилась Государственная Третьяковская галерея. «Люди, которые делают селфи, разворачиваются спиной к картинам или скульптуре. При таких движениях в зале, если учесть, что у нас в галерее много публики, селфи неизбежно приводит к столкновениям и неприятным последствиям», — заявила главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова.