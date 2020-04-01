А за рулем – питбуль: в США полицейские гонялись за мужчиной, который "учил свою собаку водить авто"

Водитель нарушал правила дорожного движения и пытался спихнуть все на пса.

В Вашингтоне полиция длительное время вела погоню за нарушителем правил дорожного движения, а когда догнала, обнаружила на месте водителя собаку. Между тем, хозяин четвероногого сидел рядом и управлял автомобилем.

Об этом сообщает CNN.

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В вашингтонской патрульной полиции рассказали, что начали преследование после того, как несколько человек сообщили на 911 о нарушении водителем ПДД. Его машина, в частности, врезалась в два других транспортных средства.

Когда патрульные приблизились к машине нарушителя, то заметили, что на водительском сидении был питбуль, а хозяин сидел на соседнем и управлял машиной.

Автомобиль удалось остановить с помощью полос шипов. После ареста владелец машины заявил, что "пытался научить свою собаку водить автомобиль".

"Я бы при всем желании не могла этого придумать. Я работаю почти 12 лет, и никогда не слышала этого оправдания. Я была во многих скоростных преследованиях, остановила много машин и никогда не слышала оправдания, что водитель пытался научить собаку управлять автомобилем", - отметила сотрудница полиции Хизер Экстман.

Что же касается собаки, то, по словам Экстман, что "очень милую девочку" после задержания ее хозяина доставили в приют для животных.

Как сообщал УНИАН, в Британии мужчина во время карантина надевал маскировочный костюм и выходил на улицу. Мужчина старался двигаться скрытно и притворялся кустом.