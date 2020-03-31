Британец научился притворяться кустом, чтобы выходить на улицу во время карантина (видео)
Пара из британского города Стивенидж сняла своего соседа, который надел маскировочный костюм и вышел на улицу, несмотря на карантин. На видео можно видеть человека, который пытается двигаться скрытно и выдавать себя за куст.
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Как сообщает New York Post, видео стало вирусным в TikTok. К настоящему моменту оно собрало более 16 миллионов просмотров.
В дальнейшем пара выложила еще несколько видео со своим соседом – он активно продолжает вылазки на улицу. На одном из роликов можно видеть, что к «кусту» присоединились два человека, выдающих себя за пакеты с мусором. По всей видимости, это дети.
@maddiedavies.x
Next door neighbour trying hard not to get caught whilst on lockdown... ##foryou##fyp##foryoupage##viral##tiktok##foryoupagethis##safehands##4u♬ original sound - maddiedavies.x
@maddiedavies.x
Next door neighbour trying hard not to get caught with the kids on lockdown😂 ##foryou##foryoupage##fyp##viral##tiktok##foryoupagethis##4u##safehands♬ original sound - maddiedavies.x
Ранее сообщалось, что в Польше мужчина три дня жил в машине из-за страха заразить родных COVID-19.
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