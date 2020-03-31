Британец научился притворяться кустом, чтобы выходить на улицу во время карантина (видео)

Видео с "кустом" стало вирусным в TikTok и собрало более 16 миллионов просмотров.

Пара из британского города Стивенидж сняла своего соседа, который надел маскировочный костюм и вышел на улицу, несмотря на карантин. На видео можно видеть человека, который пытается двигаться скрытно и выдавать себя за куст.

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Как сообщает New York Post, видео стало вирусным в TikTok. К настоящему моменту оно собрало более 16 миллионов просмотров.

В дальнейшем пара выложила еще несколько видео со своим соседом – он активно продолжает вылазки на улицу. На одном из роликов можно видеть, что к «кусту» присоединились два человека, выдающих себя за пакеты с мусором. По всей видимости, это дети.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина три дня жил в машине из-за страха заразить родных COVID-19.

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