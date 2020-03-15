Мыть руки и верить во Всевышнего: у боевиков "ИГ" появилась памятка по эпидемии коронавируса

Террористам объяснили, что «болезни поражают не сами по себе, а по указанию и велению Бога».

Террористическая группировка «Исламское государство» подготовила для своих боевиков памятку поведения в условиях эпидемии коронавируса.

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Как сообщает Daily Mail, список «религиозных директив» опубликовали в газете «аль-Наба», которую издают террористы.

Список включает в себя рекомендации «избегать больных людей», «мыть руки перед едой» и «избегать путешествий в пострадавшие от вируса регионы». Отмечается, что подобные советы дают правительства стран по всему миру.

В памятке есть и более специфические советы. К примеру – «верить в Бога и искать спасения в нем». Также там подчеркивается, что «болезни поражают не сами по себе, а по указанию и велению Бога».

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире. В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть. Введен общенациональный карантин.