Итальянцы на карантине спасаются от одиночества танцами и песнями на балконах (фото, видео)

Как известно, с 10 марта в Италии ввели жесткий карантин из-за вспышки коронавируса.

Чтобы чувствовать себя менее одиноко, итальянцы, которые вынуждены сидеть по домам из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса Covid-19, выходят на балконы, поют и танцуют.

Читайте такжеPornhub открыл бесплатный премиум-доступ из-за коронавирусаВидео и фото происходящего пользователи активно публикуют в соцсетях.

Как известно, с 10 марта в Италии жесткий карантин. Власти запретили передвигаться по стране без уважительных причин, рестораны и часть магазинов закрыты.

Число заражённых коронавирусом Covid-19 в стране превысило 17 тысяч. Больше 1200 человек погибли. Огромное количество людей оказались изолированными в своих домах.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один – с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.