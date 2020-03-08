Школьники в Ухане обвалили рейтинг приложения, чтобы не получать домашние задания даже удаленно

Китайские школьники в условиях карантина отличились креативностью.

Китайские школьники в Ухане, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, нашли способ обойти необходимость выполнения домашнего задания, которое они вынуждены выполнять удаленно из-за объявленного карантина.

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Об этом говорится в материале London Review of Books.

Изначально дети, по-видимому, были рады, что не нужно ходить в школу из-за карантина в связи со вспышкой нового коронавируса, но позже появилось приложение под названием DingTalk, где ученики должны зарегистрироваться и присоединиться к своему классу для онлайн-уроков, а также - получения домашних заданий.

Однако изобретательные дети догадались, что, если достаточное количество пользователей даст приложению оценку в одну звездочку, оно будет удалено из App Store. После тысяч таких оценок рейтинг DingTalk резко упал за ночь с 4,9 до 1,4.

Разработчикам приложения даже пришлось «просить пощады» в социальных сетях. «Мне всего пять лет, пожалуйста, не убивайте меня», – говорится в сообщении.