Австралиец забросил мяч в баскетбольное кольцо со 126-метровой высоты (видео)

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Для исполнения трюка Стэнфорд отправился на остров Тасмания, где на реке Гордон расположена плотина. Забравшись на ее вершину, он бросил мяч вниз к основанию плотины, возле которого находилось заранее подготовленное баскетбольное кольцо. Сколько попыток понадобилось Стэнфорду, не уточняется.

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Как сообщается на канале коллектива на YouTube, совершить бросок с плотины Гордон было мечтой How Ridiculous с 2010 года. Попадание со 126,5-метровой высоты стало новым достижением группы, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. В следующий раз команда намерена попасть в кольцо с вертолетной площадки отеля «Бурдж-аль-Араб» (210 метров) или с самого высокого сооружения в мире, небоскреба «Бурдж-Халифа» (высота верхнего этажа — 828 метра). Оба здания находятся в Дубае.

Предыдущий рекорд в 91 метр был установлен в 2013 году, когда другой член How Ridiculous Кайл Небель забросил мяч в корзину с башни Euromast в Роттердаме. Для этого Небелю понадобилось 63 попытки.

How Ridiculous специализируются на исполнении различных трюков с баскетбольным мячом. Команда была создана четырьмя студентами в 2009 году.