Обматерил и избил: серфер-пенсионер рассказал, как спасся от акулы

Акула зажала зубами часть его доски для серфинга и не отпускала.

В Новой Зеландии на пляже Паунуи 60-летний серфер Ник Миноуг спасся во время нападения большой белой акулы, ударив ее кулаком и обругав.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Sky News.

Читайте такжеВ США в холл больницы зашел дикий лось (видео)Мужчина рассказал, как своими руками отбился от акулы. По его словам, во время нападения акула зажала зубами часть его доски для серфинга. Пенсионер знал, что защитить себя от акулы можно, ударив ее по глазам и носу. Он обругал хищника, а потом размахнулся и ударил в направлении глаз, но промахнулся.

Ник не сдался и еще раз повторил свои действия. Попытка была удачной: мужчина смог отогнать хищника. Серфер отделался незначительными порезами и успешно добрался до берега.

Ранее УНИАН сообщал, как дайвер покормил с рук тигровую акулу с «нежным характером».