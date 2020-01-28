Дайвер покормил с рук тигровую акулу с «нежным характером» (видео)

Смельчак уверяет, что не все акулы такие агрессивные убийцы, как показывают в кино.

Зрелищное видео того, как бесстрашный дайвер кормит с рук тигровую акулу, было снято неподалеку от Багамских островов. Подводный фотограф и оператор Шилард Янко снял ролик, когда мужчина по имени Данте Вестон предлагал хищному морскому существу рыбу.

Как пишет Newsweek, на видео видно, как дайвер держит металлический контейнер, из которого он впоследствии достает кусок рыбы. В это время огромная тигровая акула приближается к нему. Когда она почти возле Вестона, он протягивает ей рыбу в рот и держит какой-то момент, позволяя морскому хищнику съесть приманку.

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«У каждой акулы разный характер. Эта очень нежно взяла рыбу с руки и затем осторожно изменила свое направление движения», - сказал Янко.

«Эти акулы не такие порочные людоеды, как показывают в голливудских фильмах. В то же время, это дикие животные. И мы должны помнить об этом, когда ныряем рядом с ними», - добавил он.