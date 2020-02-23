“Горячие девушки за Берни”: сторонницы 78-летнего Сандерса поддерживают его выдвижение в президенты США дерзкими фото

Уже месяц сторонницы сенатора Сандерса выкладывают свои "горячие снимки" в его поддержку.

В американском сегменте сети обрел популярность флешмоб, в котором девушки публикуют свои вызывающие снимки в поддержку потенциального кандидата в президенты США от Демократов - 78-летнего Берни Сандерса.

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Как сообщает TJournal, инициатива началась как шутка. около месяца назад 20-летние студентки из Чикаго Данака Катович (Danaka Katovich) и Хадия Афзаль (Hadiya Afzal) заметили, что знаменитая модель Эмили Ратаковски опубликовала в Инстаграме пост в поддержку Сандерса.

Так появился локальный мем про «горячих девушек», поддерживающих политика. 12 января они позвали всех «горячих девушек за Сандерса» в общий чат

Когда в беседе собралось 50 человек, они запланировали ироничный флешмоб на 24 января. Идея была простой: выложить свои фото с хэштегом #HotGirlsForBernie.

Акция привлекла гораздо больше внимания, чем изначально рассчитывали девушки. Вот уже месяц сторонницы Сандерса выкладывают свои снимки в поддержку кандидата. Многие сопровождают фото скриншотом, которым подтверждают также пожертвование средств в избирательный фонд Сандерса.

Тем временем сенатор Берни Сандерс одержал убедительную победу на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада, подтвердив свой статус лидера избирательной гонки среди демократов. Бывший вице-президент Джо Байден, по предварительным данным, вышел на второе место.

Как сообщает BBC, в своей победной речи Сандерс раскритиковал президента Дональда Трампа. "Американцы устали от президента, который все время лжет", - сказал он. Кампания Байдена также проходит бодро. Он заявил, что "возвращение начинается здесь [в Неваде]".

Сам Трамп в своем Twitter назвал Трампа “сумасшедшим Берни”.