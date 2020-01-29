"Увидел, где лежит снег": в Киеве снегоуборочная машина снесла крышу легковушке

Коммунальная снегоуборочная техника "убрала снег" с крыши автомобиля.

В Киеве снегоуборочный автомобиль "срезал" крышу легковой машины.

Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, инцидент произошел в районе Минского проспекта 20.

"Коммунальная снегоуборочная техника "убрала снег" с крыши автомобиля Ford", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что инцидент обошелся без пострадавших.

Несмотря на не веселые последствия для водителя легковушки и, вероятно, снегоуборочного грузовика, комментаторы в соцсетях не смогли не пошутить на эту тему. "Увидел, где лежит снег и не смог удержаться"; "Азартные коммунальщики соскучились за снегом"; "Кабриолет готов"; "Таял прошлогодний снег..."; "Коммунальщики злые, нет снега, нет работы"; "З-забота"; "Так чистил, что крышу сорвало"; "депрессия из-за отсутствия снега, толкает водителей снегоуборочной техники прямо на страшные вещи"; "Это чтобы про них вспомнили", - пишут комментаторы в Facebook.

Напомним, согласно данным Погода УНИАН, завтра, 30 января, в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.