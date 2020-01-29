В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура днем до +2°
В столице завтра усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.
Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди и мокрый снег
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 7,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:37, а зайдет в 16:45.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+8°... -1°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+5°... 0°
- Херсон+10°... -2°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Влажность:59 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат17:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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