В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура днем до +2°

17:00, 29 января 2020
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В столице завтра усилится ветер.

В Киеве завтра пройдет снег с дождем / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег с дождем / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Киеве пройдет снег с дождем, температура до +2°.

Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди и мокрый снег

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 7,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:37, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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