Одесситам запретили держать в квартирах крупных диких зверей

Со вчерашнего дня жителям Одессы запрещается содержать в домашних условиях крупных диких животных. Это предсумотрено в «Правилах содержания животных», принятых сессией Одесского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, разрешается содержать дома только зарегистрированных домашних животных, которым каждый год делают прививки от бешенства. Вместе с тем, владельцы домашних животных столкнутся с рядом ограничений. К примеру, строго запрещается выгуливать собак без намордников, заходить с ними в общественные здания и купать рядом с морскими пляжами.

Кроме того, владельцы собак могут быть привлечены к административной ответственности, если не будут убирать с городских улиц экскременты своих питомцев. Однако размеры штрафа в «Правилах» не указаны.