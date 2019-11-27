Российская поп-звезда рассказала, как почти попала туфлей в голову Путина

Туфля к Путину не долетела, но упала к столу, за которым сидел российский глава.

Российская певица, телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, как однажды бросила в Путина туфлей.

Курьезом певица поделилась на одной из программ российского пропагандистского телеканала НТВ.

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По ее словам, случай произошел на мероприятии, на котором она выступала.

Это произошло во время одного из выступлений «Блестящие». Когда группа исполняла песню «За четыре моря», на ноге одной из девушек расстегнулась защелка на туфли, и обувь полетела в президента РФ.

Семенович добавила, что туфля до Путина не долетела, но упала к столу, за которым сидел российский глава.

Ранее Путин попал в курьез с шампанским. Глава России вручал госнаграды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины и спорта. На опубликованном в YouTube видео, показано, как Путин передает стакан с шампанским обратно, но потом просит вернуть, чтобы чокнуться и выпить: "Ой, верни назад!".