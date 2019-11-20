Муж сбежал от жены после выигрыша в лотерею
18:21, 20 ноября 2019Курьёзы
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Таец, который не захотел делить с женой выигранную сумму, сбежал из дома, прихватив с собой лотерейный билет.
Пара из Таиланда выиграла около 6 млн бат / фото Daily News
В Таиланде мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею.
Об этом сообщает Asia One.
По данным издания, пара из Таиланда выиграла около 6 млн бат ($270 тыс.). После чего мужчина, который не захотел делить с женой выигранную сумму, сбежал из дома, прихватив с собой лотерейный билет.
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Тогда женщина обратилась в полицию и написала на мужа заявление.
Уточняется, что, испугавшись уголовного преследования, мужчина вернулся и согласился разделить с женой выигрыш поровну.
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