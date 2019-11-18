Экс-сотрудник McDonaldʼs признался, что клал клиентам дополнительный наггетс (видео)

Он даже сменил свой статус на "Робин Гуд наггетсов".

Житель канадского Эдмонтона Коди Бондарчак заявил, что когда работал в McDonaldʼs, всегда клал клиентам дополнительный 11-й наггетс.

Читайте такжеАмериканцу в McDonald's насыпали в чай марихуану

Об этом он написал в Twitter и его сообщение сразу стало вирусным. За пару дней его лайкнули более 860 тысю раз и ретвитнули 76 тыс. раз.

В комментариях Бондарчака благодарят за его поступок и пишут, что он герой. Он даже сменил свой статус на "Робин Гуд наггетсов".

Кто-то спросил, есть ли сроки давности у преступлений по краже наггетсов, на что канадец ответил, что надеется на это, поскольку, по его подсчетам, должен McDonaldʼs около $1600.

Также у Коди интересовались, благодарил ли его кто-то из клиентов, которых он "осчастливил" дополнительным наггетсом. Мужчина ответил, что обслуживал клиентов на автомобилях, поэтому о "добавке" они узнавали, когда приезжали домой.

"Но я хочу надеяться, что когда они замечали дополнительный наггетс, то немного улыбались", - написал Бондарчак.

Руководство McDonaldʼs пока никак не отреагировало на признание их бывшего сотрудника.

Как сообщал УНИАН, в США в городе Хилтон-Гед-Айленд (Южная Каролина) мужчина обвинил местный McDonald's в том, что сотрудник добавил к его сладкому чаю марихуану. Он отправился в местный фастфуд и заказал куриные наггетсы, двойной чизбургер и сладкий чай со льдом и дополнительным лимоном. По мнению мужчины, работник заведения мог принять его просьбу о дополнительном лимоне за уличное название каннабиса. По его словам, уже после того, как он допил свой чай, увидел на дне стакана три пакета с марихуаной.