Норвежец в качестве наказания вытатуировал на руке чек из McDonald's

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на RB News.

18-летний Стиан Йеттердаль рассказал, что сделать татуировку ему велели друзья, которые обвинили его в том, что он уделяет слишком много внимания девушкам. По условиям уговора между приятелями, Йеттердаль в качестве наказания за свое поведение должен был сделать тату либо с изображением Барди (на ягодице), либо нанести на тело чек из закусочной (на руку).

В итоге молодой человек сделал выбор в пользу второго варианта. Сам он заявил, что считает получившийся рисунок самой странной своей татуировкой (сколько их всего, не уточняется). При этом Стиан подчеркнул, что не жалеет о своем поступке. «Может, в 50 или 60 лет она не будет казаться мне столь забавной, но в конце концов это мой выбор», — отметил норвежец.

Комментируя ситуацию, в сети кафе быстрого питания заявили, что не имеют никакого отношения к появлению татуировки на теле Йеттердля. В McDonald's заверили: татуировка не является частью рекламной кампании ресторана. «Мы ничего про это не знали», — сообщила журналистам представительница заведения.