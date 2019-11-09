Американцу в McDonald's насыпали в чай марихуану

Мужчина утверждает, что не распознал наркотики, потому что никогда их не употреблял. Поэтому сразу позвонил в панике на работу и к отцу.

24-летнему жителю Южной Каролины (США) в McDonald's насыпали в зеленый время марихуану.

Об этом сообщает Fox News.

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По его словам, после того, как отпил напитка, почувствовал, что полетел «воздушным змеем».

Американец заказал McNuggets с 10 кусочками курицы, двойной чизбургер и сладкий час со льдом и дополнительной порцией лимона (extra lemon). Потерпевший предполагает, что работники заведения ошибочно восприняли «extra lemon» за уличное название наркотика.

Он заявил, что нашел три пакетика марихуаны в чашке с чаем, но сразу не понял, что это – наркотик. Потому что до этого мужчина никогда не употреблял марихуану и не знал, какой у нее вкус.

В панике американец позвонил работодателю и отцу.

Сейчас делом занимается полиция.

«Нашим приоритетом всегда была и остается безопасность и благосостояние наших клиентов. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами относительно обоснованности всех претензий», – сообщили телеканалу в компании.

Как сообщал УНИАН, в Австралии из носа мужчины вытащили пакетик марихуаны, который он сунул туда 18 лет назад, чтобы «пронести» контрабандой в тюрьму. По словам медиков, это первый подобный случай.