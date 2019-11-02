Австралиец прожил 18 лет с пакетиком марихуаны в носу

За эти годы упаковка превратилась в камень.

В Австралии из носа мужчины вытащили пакетик марихуаны, который он засунул туда 18 лет назад, чтобы «пронести» контрабандой в тюрьму. По словам медиков, это первый подобный случай.

Об этом сообщает Hromadske.

Читайте такжеПациенту удалили самый длинный в истории зуб (фото)Врачи рассказали, что мужчина получил марихуану от своей подруги, которая посещала его в тюрьме. Он поместил наркотики в правую ноздрю, но позже не смог самостоятельно вытащить пакетик.

Несмотря на то, что в течение нескольких лет после инцидента мужчина страдал от хронических инфекций и заложенности носа, он ошибочно считал, что проглотил наркотики. На самом деле за 18 лет упаковка превратилась в ринолит - камень, который образуется в результате медленного отложения солей кальция вокруг инородного тела, попавшего в нос.

В докладе медиков из больницы в Сиднее указано, что мужчина узнал о такой судьбе пакетика, когда обратился за медицинской помощью с вопросом, который, по его мнению, был абсолютно не связано с тем инцидентом.

Ринолит удалили из носа мужчины под общим наркозом. Дальнейшее исследование показало, что он содержал «резиновую капсулу с растительными веществами», и тогда мужчина и вспомнил о марихуане.

Через три месяца после удаления ринолита пациент отметил, что дискомфорт в носу полностью исчез. Исследователи считают, что это первый зарегистрированный случай «ринолита на основе марихуаны».

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае у мужчины в пенисе обнаружили цепочку из магнитных шариков.