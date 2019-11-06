Кошку по кличке Шлакоблок все-таки заставили заняться спортом - реакция животного бесценна (видео)

Кошка идет по беговой дорожке, но видно, что она очень недовольна.

Кошке по кличке Шлакоблок в штате Вашингтон назначили специальную программу для снижения веса, но сначала она решила увильнуть от занятий.

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Но хозяева животного и ветеринары не отступили, как свидетельствует опубликованное в сети видео.

Так, кошка должна была ходить по специальной дорожке в ветклинике, но на первом же занятии животное просто село в углу и стало двигать одной лапой. После этого Шлакоблок стала популярна в сети.

Но кошку все-таки поставили на беговую дорожку, на этот раз придерживая руками и подбадривая словами: "Ты сможешь!". Как Шлакоблок относится к этим занятиям, можно увидеть по выражению ее мордочки.

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