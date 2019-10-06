Четырехлапый Казанова: в Китае кот провел ночь с пятью кошками и попал под капельницу (фото)

Животных на ночь выпустили из клеток и оставили без присмотра.

В китайской провинции Гуандун коту по кличке Ксяопи понадобилась капельница с глюкозой после того, как он провел ночь в отеле для домашних животных и спарился с пятью кошками.

Об этом пишет Сноб.

Читайте такжеВ Харькове слониха пыталась зайти в детсад (видео)Отмечается, что хозяин кота оставил его в гостинице и предупредил персонал, что животное не кастрировано. Однако ночью сотрудник отеля выпустил всех кошек из клеток гулять и ушел домой.

Судя по камерам наблюдения, примерно между 22:40 ночи и 5:00 утра Ксяопи успел спариться с пятью кошками.

По словам хозяина животного, сотрудники отеля обвинили его в инциденте, пожаловались, что не все владельцы кошек планировали заводить потомство, и попросили объясниться с другими клиентами.

«У них хватило наглости обидеться на меня. Мой долбанный кот истощен и сидит на капельнице с глюкозой, и это моя вина?» – возмутился он.

Позже у мужчины попросили прощения и предложили оплатить капельницу коту.

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