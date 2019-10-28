Американцы потратили полмиллиарда долларов на костюмы для домашних питомцев на Хэллоуин (видео)

Работники зоомагазинов рассказывают, что часто владельцы собак покупают костюмы в виде "хот-догов".

Американцы потратили полмиллиарда долларов на костюмы для домашних питомцев на Хэллоуин.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шмели, пауки, акулы - это далеко не полный перечень нарядов, в которые можно переодеть четвероногих на вечер всех святых. Работники зоомагазинов рассказывают, что часто владельцы собак покупают костюмы в виде "хот-догов".

А нынешний тренд - наряды с иллюминацией. В таких костюмах собаку хорошо видно в темноте во время прогулки.

Кроме собак и кошек, хозяева покупают костюмы и своим грызунам, морским свинкам и хомякам.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 26 октября состоялся зомби-парад Zombie Walk. Участники - взрослые и дети, шли по городу в костюмах зомби, нечисти и призраков.