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Как Киев пережил "шествие нечисти" Zombie Walk: фоторепортаж

15:24, 27 октября 2019
Праздники
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В центре Киева заметили "зомби" / УНИАН

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"Противостояли" орде "мертвецов" участники в костюмах рыцарей, выживальщиков и спецназовцев.

Такое мероприятие в преддверии Хэллоуина в Киеве проводят уже в пятый раз. 

Напомним, Хэллоуин, или Ночь накануне Дня всех святых, ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. УНИАН ранее рассказал об истории и традициях праздника. 

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Теги: #зомби#Киев