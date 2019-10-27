Как Киев пережил "шествие нечисти" Zombie Walk: фоторепортаж

Участники шли по столице в жутких костюмах зомби, нечисти и призраков.

В Киеве 26 октября состоялся зомби-парад Zombie Walk. Участники - взрослые и дети, шли по городу в костюмах зомби, нечисти и призраков.

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"Противостояли" орде "мертвецов" участники в костюмах рыцарей, выживальщиков и спецназовцев.

Такое мероприятие в преддверии Хэллоуина в Киеве проводят уже в пятый раз.

Напомним, Хэллоуин, или Ночь накануне Дня всех святых, ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. УНИАН ранее рассказал об истории и традициях праздника.