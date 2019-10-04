Влюбилась в сценарий: звезда сериала для детей ушла в порно

В первом фильме для взрослых под названием Drive ее героиня сначала предстает невинной, а потом становится все более и более раскрепощенной.

Звезда сериалов для детей и подростков Мейтленд Уорд рассказала, что стала порноактрисой, так как влюбилась в сценарий фильма Drive, в котором и снялась.

Об этом она поделилась в интервью Intouch Weekly.

Читайте такжеВ Италии пенсионер умер в секс-шопе во время просмотра порно

Уорд снялась в фильме для взрослых под названием Drive. Актриса объяснила, что как только увидела сценарий, сразу же захотела участвовать в производстве картины.

«Он очень хорошо написан. В нем столько разных тем», - поделилась Уорд.

В фильме ее героиня сначала предстает невинной, а потом становится все более и более раскрепощенной.

«Я делала вещи, о которых в прошлом и не подумала бы. Все эти возбуждающие ситуации, которые считаются табу», - рассказала актриса.

Она также отметила, что ее решение уйти в порно не было спонтанным. Она начала задумываться об этом, когда увлеклась косплеем. По словам Уорд, ей всегда нравилось носить сексуальные наряды и чувствовать на себе взгляды людей.

Уорд стала известна после роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир», который выходил в эфир на телеканалах ABC и Disney. Она также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Белые цыпочки» и «Правила совместной жизни».

Как сообщал УНИАН, сервис фильмов для взрослых YouPorn создал первую в мире виртуальную порнозвезду. Ее зовут Джуди и она активно ведет аккаунты в Twitter и Instagram.