Создатели сериала "Игра престолов" впервые объяснили киноляп в финале

Никто на съемочной площадке попросту не заметил стаканчик.

Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс объяснили "ляп" с кофейным стаканчиком в кадре четвертой серии финального сезона саги.

"Это как персидский ковер. По традиции при его создании ты допускаешь небольшую ошибку, потому что только Бог может сделать что-то идеальным", — отметил Бениофф, слова которого передает Esquire.

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"Вот, почему я поставил кофейный стаканчик. Это было осознанное, согласованное решение", – добавил он, шутя.

Позже Бениофф признался, что никто на съемочной площадке попросту не заметил стаканчик.

"Мы так сильно концентрировались на Дейенерис и Джоне Сноу, что не увидели стакан прямо в центре. Поначалу я не мог поверить, что это произошло. А потом мы почувствовали стыд", - объяснил он, добавив, что теперь ситуация кажется ему попросту смешной.

Напомним, в четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в один из кадров попал стаканчик из известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks. Он находился на столе возле Дейенерис Таргариен.