Киноляп в "Игре престолов": Starbucks заработал миллиарды долларов

Одна из PR-компаний США подсчитала, что в интернете, на телевидении и радио было примерно 10 тысяч упоминаний о Starbucks и "Игре престолов".

Американские маркетологи подсчитали, что ошибка съемочной группы сериала "Игра престолов" принесла компании Starbucks 2,3 миллиарда долларов.

Об этом рассказали в CNBC, пишет Newsone.

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Так, в четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в один из кадров попал стаканчик из известной сети кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks. Он находился на столе возле Дейенерис Таргариен.

Данный ляп стал мемом, о котором заговорил весь мир. Одна из PR-компаний США подсчитала, что в интернете, на телевидении и радио было примерно 10 тысяч упоминаний о Starbucks и "Игре престолов". При этом четвертую серию только в прямом эфире смотрели 11,8 миллионов зрителей.

Теги с названием компании и сериала разошлись сетями, форумами, блогами и новостными сайтами.

По мнению маркетологов, все эти упоминания принесли компании-кофейне примерно 2,3 миллиарда долларов.

Самым интересным является то, что на самом деле чашка Дейнерис не принадлежит Starbucks. Этот стакан ирландской компании Paper Cup.

Отметим, телеканал HBO отредактировал четвертую серию восьмого сезона фэнтези-сериала "Игра престолов", в которой появился стаканчик с кофе из Starbucks.